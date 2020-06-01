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شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تسجل 786 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 1 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاثنين تسجيل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 12223 حالة.
وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على موقع تويتر اليوم، إن 298 من الإصابات الجديدة لعمانيين، بينما 488 لغير عمانيين.
وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين بلغ 2682 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 50 حالة.
ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي والتباعد الاجتماعي.
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