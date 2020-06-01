عُمان تسجل 786 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 1 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاثنين تسجيل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في السلطنة إلى 12223 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على موقع تويتر اليوم، إن 298 من الإصابات الجديدة لعمانيين، بينما 488 لغير عمانيين.

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وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين بلغ 2682 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 50 حالة.

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي والتباعد الاجتماعي.