شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الوكيل بارزيق يرأس اجتماعاً لمناقشة استعدادات مواجهة المنخفض المداري والان مع التفاصيل

الإثنين 1 يونيو 2020 بتوجيهات من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، رأس وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس امين بارزيق اجتماعا موسعا صباح اليوم، لمناقشة الاستعدادات اللازمة لمواجهة المنخفض المداري الذي يتجه إلى المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة، والإطلاع على مستوى التجهيزات والامكانيات المتوفرة لمعالجة الآثار المترتبة على الحالة المدارية المرتقبة في مديرية مدينة المكلا وبقية مديريات المحافظة.

Advertisements وجرى خلال الاجتماع توزيع المهام على الجهات المختصة في الأشغال العامة والطرق والأمن والجيش والدفاع المدني والصحة والمياه والكهرباء وغرفة الأرصاد الجوية والانذار المبكر وغيرها الجهات المختصة في لجنة الطوارئ بالمحافظة، للقيام بدورها على الوجه المطلوب وتقديم المساعدة لكافة المواطنين خلال فترة المنخفض الجوي المداري. واكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية خلال الاجتماع على أن لجنة الطوارئ بالمحافظة اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة لمواجهة اثار المنخفض والتأكد من استعداد كافة المرافق الحيوية لتقديم خدماتها للمواطنين خلال فترة المنخفض ومابعده، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة، والبعد عن مجاري السيول والحرص على سلامتهم وسلامة الآخرين والتواصل عبر الخطوط الساخنة للأمن ومركز العمليات المشتركة والصحة والدفاع المدني وغيرها من المرافق الحيوية في حال حدوث أي طارئ لاقدر الله

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