الشرطة تطلق"الغاز المسيل" لتفريق المتظاهرين بمحيط البيت الأبيض

الإثنين 1 يونيو 2020

أطلقت الشرطة الأمريكية، الإثنين، الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق متظاهرين خارج البيت الأبيض، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة واشنطن.



الاشتباكات تأتي خلال ليلةٍ سادسة من المظاهرات التي تعمّ أنحاء البلاد على خلفية مقتل رجل من أصحاب البشرة السمراء يدعى جورج فلويد على يد الشرطة.

وقالت، وكالة فرانس برس، إنّ الغاز المسيل للدموع والقنابل المضيئة استُخدمت لتفريق حشود تجمّعت خارج البيت الأبيض وهم يهتفون ويشعلون النيران ويحملون لافتات احتجاجية.

وفي السياق ذاته، تحدثت وسائل إعلام عن نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مخبأ تحت الأرض لفترة قصيرة، الجمعة الماضية، بعد تصاعد الاحتجاجات بمحيط البيت الأبيض، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي من الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.

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يأتي ذلك في الوقت الذي، أمرت فيه عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل باوسر، بتحريك الحرس الوطني لدعم الشرطة في احتواء أعمال العنف.

وأعلنت باوسر، فرض حظر التجول لمدة 7 ساعات في جميع أنحاء المدينة بسبب أعمال العنف المستمرة .

وكان الحرس الوطني الأمريكي قد دفع،الأحد، بـ 5 آلاف جندي لاحتواء التوترات في 15 ولاية وواشنطن العاصمة بعد الحادث.

ويواصل محتجون في عدة مدن أمريكية التنفيس عن غضبهم إزاء وفاة رجل من أصحاب البشرة السمراء أعزل في مينيابوليس بولاية مينيسوتا يدعى جورج فلويد بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يجد صعوبة في التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض جاثيا على رقبته.