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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مقتل متظاهر برصاص الشرطة خلال احتجاجات بولاية كنتاكي والان مع التفاصيل
الإثنين 1 يونيو 2020
قتل متظاهر برصاص الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، خلال تفريق محتجين على مقتل جورج فلويد، بولاية كنتاكي.
وقالت شرطة مدينة لويزفيل بالولاية، في بيان لها، إنه جرت الدفع بعناصر من الشرطة ووحدات الحرس الوطني إلى سوق "دينو" للأغذية بالمدينة لإخلاء حشد كبير في موقف السيارات، قبل أن تتعرض القوات لإطلاق النار.
وأوضح رئيس شرطة لويزفيل ستيف كونراد أن عناصر والحرس الوطني ردوا بإطلاق النار، ما تسبب في سقوط قتيل بالمكان، من دون تفاصيل.
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