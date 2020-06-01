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شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يفتك بالأطباء في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل
الإثنين 1 يونيو 2020
توفيت استشارية في طب العيون بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء اليوم الإثنين، 01/حزيران/2020.
وأكدت مصادر طبية وفاة الدكتورة آمال نعمان/ استشاري أمراض وجراحة العيون بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء.
كما توفي استشاري الجراحة الدكتور شاهر سعيد علي الشيباني مالك مركز الاستشاري للجراحة العامة في شارع بغداد (صنعاء) بفيروس #كورونا.
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