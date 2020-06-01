شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يصدر قراراً جديداً "النص" والان مع التفاصيل

الإثنين 1 يونيو 2020 أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، القرار رقم "117" لسنة 2020م.

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وقضى بتكليف الدكتور عبدالله مبارك عبدالله كعيتي - مديراً عاماً لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت.

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