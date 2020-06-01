التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مجز بصعدة

الإثنين 1 يونيو 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 01/حزيران/2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على أهداف عسكرية للمليشيا في منطقة "طخية" التابعة لمديرية مجز بالمحافظة.

Advertisements

وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في مديريتي كتاف وباقم في المحافظة ذاتها.

ومنذ أشهر، تشهد جبهات المحافظة مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين