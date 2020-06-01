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التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في مجز بصعدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 1 يونيو 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 01/حزيران/2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة على أهداف عسكرية للمليشيا في منطقة "طخية" التابعة لمديرية مجز بالمحافظة.

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وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في مديريتي كتاف وباقم في المحافظة ذاتها.

 

ومنذ أشهر، تشهد جبهات المحافظة مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين

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