عودة 400 ألف طالب إلى المدارس في الصين

الإثنين 1 يونيو 2020

عاد نحو 400 ألف طالب في العاصمة الصينية، من المراحل الدراسية الابتدائية والاعدادية والثانوية، إلى المدارس في بكين اليوم الاثنين، الموافق الاول من يونيو، الذي يتزامن مع الاحتفال بـ "اليوم العالمي للطفل".



وأوضحت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أن الطلبة العائدين هم من طلاب الصف السادس من المرحلة الابتدائية، والصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية، والصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية.

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وقد قضى الطلبة في الصين أطول فترة إجازة شتوية بسبب تفشي وباء كورونا، حيث كانوا يتلقون دروسهم التعليمية من خلال الإنترنت.

يذكر أن الصين سجلت حتى أمس الأحد 83 ألفاً و17 إصابة مؤكدة بالفيروس، من بينها 76 حالة لا تزال تخضع للعلاج، بينما تعافت 78 ألفاً و307 حالات.