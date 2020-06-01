شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الجيش الليبي يستعيد مدينة الأصابعة ويقترب من غريان والان مع التفاصيل

الإثنين 1 يونيو 2020 حققت قوات الجيش الوطني الليبي تقدما كبير اليوم الإثنين، 01/حزيران/2020، بعد معارك مع مليشيا الوفاق.

وقالت مصادر ليبية إن الجيش تمكن من استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة من المليشيات والمرتزقة. Advertisements وأكدت أن قوات الجيش واصلت مطاردة عناصر المليشيا والمرتزقة إلى حدود غريان. تفاصيل أوفى لاحقا..

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