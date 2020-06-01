شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

الإثنين 1 يونيو 2020 توقع المركز الوطني للأرصاد أجواء ملبدة بالغيوم على السواح الشرقية لليمن.

وقال المركز في نشرته اليوم الإثنين، 01/حزيران/2020، إن الأجواء مهيأة لهطول أمطار بعض شديدة الغزارة على أجزاء من السواحل الجنوبية خاصة سواحل المهرة وحضرموت وشبوة والمناطق الداخلية المحاذية لها. Advertisements وتوقع أن تصاحب الأمطار رياح شديدة واضطراب للبحر خاصة على سواح المهرة وحضرموت وشرق خليج عدن. وتوقع المركز أن يكون الطقس غائم إلى غائم جزئي على المناطق الصحراوية مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة. وأضاف أن الطقس سيكون غائما جزئيا على المناطق الجبلية والهضاب الداخلية مع احتمال تكون السحب الرعدية وهطول أمطار متفاوتة الشدة

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