روسيا تعلق على المظاهرات الأمريكية.. ماذا قالت؟

الإثنين 1 يونيو 2020

نفت روسيا أي تدخل لها في الاحتجاجات الجارية في الولايات المتحدة على خلفية مقتل أمريكي من أصل أفريقي على يد الشرطة.



نفي روسي جاء على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ردا على مستشارة الأمن القومي الأمريكي السابقة سوزان رايس، التي تشتبه في "تورط" روسيا بالمظاهرات في بلادها.

وقال بيسكوف للصحفيين "نحن نراقب عن كثب ما يحدث في الولايات المتحدة، ولكن ما يحدث هناك شأن داخلي لهذا البلد، لم نتدخل أبدا في الشؤون الأمريكية ولن نتدخل".

وفي وقت سابق صرحت سوزان رايس في مقابلة تلفزيونية: "لن أفاجأ عندما أعرف أنها (روسيا) تحرض كلا الجانبين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ولن أفاجأ إذا اتضح أنهم يقدمون لهم الرعاية التجارية بطريقة أو بأخرى"، بحسب ما نقلته "فوكس نيوز".

Advertisements

واعترفت رايس بأنها ليست على دراية ببيانات المخابرات حول هذه القضية وأنها تستند فقط إلى "تجربتها الخاصة".

وردا على طلب التعليق على تصريحات رايس، أجاب المتحدث باسم الكرملين "مثل هذه التصريحات غير صحيحة وخاطئة، وبقدر ما نفهم، فإن مثل هذه التلميحات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعكس وجهة نظر واشنطن الرسمية" بحسب ما أوردته وسائل إعلام روسية بينها "سبوتنيك".

والإثنين الماضي، توفي جورج فلويد وهو رجل أسود البشرة يبلغ 46 عاما، خلال توقيفه من قبل الشرطة. وفق ما ظهر في فيديو للحادثة انتشر على نطاق واسع.

وكانت وفاة فلويد في ولاية مينيسوتا سببا لاحتجاجات عنيفة ما زالت مستمرة حتى اليوم.