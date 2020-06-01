شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 70 يوماً.. بريطانيا تعيد فتح مدارس ومجمعات تجارية والان نبدء بالتفاصيل

أعادت المملكة المتحدة فتح بعض المدارس، لأول مرة منذ إغلاقها قبل عشرة أسابيع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19". وفُتحت اليوم بعض الفصول الدراسية لبعض الفصول الدراسية وفقا لآلية تخفيف إجراءات الإغلاق العام في بريطانيا المتدرج، فضلاً عن السماح باجتماع ما قد يصل إلى ستة أشخاص بخارج المنازل والحدائق، وإعادة فتح الأسواق والمحال التجارية وفق ضوابط صحية تم الإعلان عنها، واستئناف بعض الأنشطة الرياضية بدون جمهور.

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