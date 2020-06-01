شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: تعافي 387 حالة إضافية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 387 حالة إضافية من فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 7070، وتسجيل 406 حالات قائمة جديدة منها 140 حالة لعمالة وافدة، و 266 حالة لمخالطين لحالات قائمة

وأوضحت أن عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 39 حالة، منها 11 حالة تحت العناية، في حين أن 4704 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4715 حالة.