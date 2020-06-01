شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس بكين تفتح أبوابها لاستقبال 400 ألف طالب والان نبدء بالتفاصيل

عاد نحو 400 ألف طالب في العاصمة الصينية، من المراحل الدراسية الابتدائية والاعدادية والثانوية، إلى المدارس في بكين اليوم الاثنين، الذي يتزامن مع الاحتفال بـ "اليوم العالمي للطفل".

وأوضحت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية بأن الطلبة العائدين هم من طلاب الصف السادس من المرحلة الابتدائية، والصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية، والصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية.

وقد قضى الطلبة في الصين أطول فترة إجازة شتوية بسبب تفشي وباء كورونا، حيث كانوا يتلقون دروسهم التعليمية من خلال الإنترنت.