شكرا لقرائتكم خبر عن 786 إصابة بكورونا في عمان والان نبدء بالتفاصيل

سجلت سلطنة عمان 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، منها 298 حالة لعمانيين و488 حالة لغير عمانيين. وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن العدد الكلّي للمصابين ارتفع إلى 12223، فيما بلغ عدد الوفيات 50 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2682 حالة للشفاء.

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