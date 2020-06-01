إصابة رئيس وزراء أرمينيا وأسرته بفيروس كورونا

في واقعة إنسانية محزنة، وفي بث مباشر "مؤثر" على موقع "فيسبوك"، الاثنين، أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أن نتائج فحوصه الخاصة بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية. وقال باشينيان: "لم تظهر علي أي أعراض. قررت أن يُجري لي فحص إذ قررت خوض المواجهة". وأضاف أن أسرته بالكامل أصيبت بالعدوى. وباشينيان، وهو صحفي سابق، متزوج من أنا هاكوبيان الصحفية أيضا، ولديهما 3 بنات وولد.



وسجلت أرمينيا، البالغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة، 9402 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى يوم الاثنين، مقابل 139 وفاة. وسجلت أرمينيا، البالغ عدد سكانها حوالي 3 ملايين نسمة، 9402 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حتى يوم الاثنين، مقابل 139 وفاة.

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