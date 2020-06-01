تسجيل نحو ثلاثة آلاف اصابة جديدة بكورونا في ايران

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل ما يقارب 3 آلاف إصابة جديدة بوباء كورونا في أكبر معدل يومي منذ شهرين، ليتجاوز الإجمالي 154 ألف حالة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي،: "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 154445 حالة بعد تسجيل 2979 إصابة جديدة". وأضاف جهانبور: "عدد الوفيات الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بلغت 81 حالة ليصل الإجمالي إلى 7878 وفاة".



كما أوضح أن "إجمالي المتعافين بلغ 121004حالة، فيما وصل عدد الحالات في العناية المركزية إلى 2578"، في وقت أجريت فيه السلطات أكثر من 955 ألف فحص للكشف عن الإصابة بكورونا. كما أوضح أن "إجمالي المتعافين بلغ 121004حالة، فيما وصل عدد الحالات في العناية المركزية إلى 2578"، في وقت أجريت فيه السلطات أكثر من 955 ألف فحص للكشف عن الإصابة بكورونا.

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