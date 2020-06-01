الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل مخزن وسط بغداد

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "10 فرق اطفاء تابعة لمديرية الدفاع المدني تمكنت، اليوم، من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للأحبار ومحلات لبيع التجهيزات المكتبية في منطقة الكرادة قرب المسرح الوطني".وأضافت أنه "تمت السيطرة على النيران بعد تطويقها من عدة جهات وحصرها في المخزن المحترق لخفتت حرارة سعيرها، فباشرت الفرق بتنفيذ الاقتحام المباشر وسط المخزن المحترق لإتمام السيطرة وانهاء الحريق بوقت قياسي حال دون انتشار النيران الى المخازن المجاورة مع تحجيم الخسائر الاقتصادية وانهاء الحريق دون تسجيل اصابات بشرية".

وأوضحت المديرية، أنه "على اثر ذلك تم استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب اندلاع الحريق".

