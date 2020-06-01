بالارقام.. اعداد المعتقلين منذ اندلاع الاحتجاجات في امريكا

وبحسب إحصاء لشبكة "CNN" الأمريكية، فان "عدد المعتقلين بلغ 4 آلاف شخص منذ 26 ايار وحتى صباح اليوم الاثنين، بسبب موجة الاحتجاجات التي اجتاحت عددا من المدن الأمريكية".

هذا ولا تزال الاحتجاجات، التي تحولت في بعض المناطق إلى أعمال نهب وحرق للمنشآت الحكومية والتجارية، متواصلة رغم فرض حظر للتجول في بعض المناطق ونشر مزيد من رجال الشرطة والحرس الوطني.