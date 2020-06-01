خام 'برنت' يستقر عند 37.84 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بنحو طفيف إذ تنتظر الأسواق اجتماع مجموعة دول "أوبك+" هذا الأسبوع لبحث امكانية تمديد تخفيضات إنتاج غير المسبوقة، لما بعد نهاية يونيو الجاري.
واستقر خام "برنت" دون تغير عند 37.84 دولار للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" 35.53 دولار للبرميل، مرتفعة 4 سنتات، بحلول الساعة 06:29 بتوقيت غرينيتش.
وسجلت أسعار النفط مكاسب خلال شهر مايو الماضي، ولقيت دعما من تراجع إنتاج خام "أوبك" إلى أدنى مستوياته في 20 عاما، مع توقع أن يتعافى الطلب في ظل خروج مزيد من الدول من الإغلاقات الشاملة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.
ومن المحتمل أن تعقد دول مجموعة "أوبك+" اجتماعا الأسبوع الجاري لبحث سوق النفط العالمية وامكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
وسجلت أسعار النفط مكاسب خلال شهر مايو الماضي، ولقيت دعما من تراجع إنتاج خام "أوبك" إلى أدنى مستوياته في 20 عاما، مع توقع أن يتعافى الطلب في ظل خروج مزيد من الدول من الإغلاقات الشاملة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.
ومن المحتمل أن تعقد دول مجموعة "أوبك+" اجتماعا الأسبوع الجاري لبحث سوق النفط العالمية وامكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
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