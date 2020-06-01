علاوي مغردا: عن اي نصرٍ يتحدثون

غرد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاثنين، بشأن الباحثين عن وطن والنازحين وجيوش الجياع والمعتقلين.
وقال في تغريدة له تابعته الخليج 365، ان "داعش الارهابية وليدة الفقر والطائفية والتهميش والاقصاء والترويع"، مبينا "اننا انتصرنا عليها عسكرياً في معارك مسك الارض، لكن حواضنها موجودة".
واضاف ان "افواجٌ من الباحثين عن وطن والنازحين والمهجرين واللاجئين والمُغيّبين، وجيوش الجياع والمعتقلين ماتزال على حالها"، متسائلا "عن اي نصرٍ يتحدثون".
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