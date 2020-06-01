علاوي مغردا: عن اي نصرٍ يتحدثون

غرد زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الاثنين، بشأن الباحثين عن وطن والنازحين وجيوش الجياع والمعتقلين.

وقال في تغريدة له تابعته الخليج 365، ان "داعش‬ الارهابية وليدة الفقر والطائفية والتهميش والاقصاء والترويع"، مبينا "اننا ‫انتصرنا عليها عسكرياً في معارك مسك الارض، لكن حواضنها موجودة".

واضاف ان "‫افواجٌ من الباحثين عن وطن والنازحين والمهجرين واللاجئين والمُغيّبين، وجيوش الجياع والمعتقلين ماتزال على حالها"، متسائلا "عن اي نصرٍ يتحدثون".