بماذا تتميّز الأم الجوزاء عن غيرها؟

الأم الجوزاء تحاول ان تجمع بالحماسة نفسها ما بين واجباتها كأمّ ودورها كمرأة عاملة وحياتها الاجتماعية، لكن في خضم هذه الضغوط قد لا تتمكن من المثابرة طويلاً على هذا المنوال فتعرف ان عليها أن تتخلى عن ناحية ما لحساب اخرى.

غالباً ما تكتفي الام الجوزاء بانجاب ولد أو اثنين ولا تحلم بعائلة كبيرة. منذ نعومة أظفارهم تهتم بتثقيف أولادها وبتزويدهم بكل ما يمكن أن ينمّي قدراتهم الذهنية. وهي رغم استقلاليتها تصبح أمّاً متفانية تقف مشدوهة بإعجاب أمام أي عمل يأتي به أبناؤها الصغار.



هي إمرأة الحركة الدائمة، لا تهدأ، تنتقل من اهتمام الى آخر بسهولة، ذكية تعمتد على براعتها في الكلام لتحل الكثير من المشاكل التي تعترضها. طبيعتها المزدوجة تجعلها متقلبة المزاج من جهة، وبارعة في التكيف مع الأحداث والأجواء من جهة أخرى. لا يمكن أن تكون أبداً مملة أو عادية، فهي تفرض حضورها أينما حلت.

