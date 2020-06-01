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إيران.. ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

إيران.. ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الإثنين، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 7878 حالة، بعد تسجيل 81 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور  إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 154 ألفا و 445 حالة، بعد تسجيل 2979 حالة إصابة جديدة، لافتا إلى أن 2578 من المصابين في وضع صحي حرج.

 

 

كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين تجاوز 121 ألفا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

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