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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الإثنين، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 7878 حالة، بعد تسجيل 81 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 154 ألفا و 445 حالة، بعد تسجيل 2979 حالة إصابة جديدة، لافتا إلى أن 2578 من المصابين في وضع صحي حرج.
كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين تجاوز 121 ألفا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".
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