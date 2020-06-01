عاجل.. مقتل متظاهر برصاص الشرطة خلال احتجاجات بولاية كنتاكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قتل متظاهر برصاص الشرطة الأمريكية، اليوم الإثنين، خلال تفريق محتجين على مقتل جورج فلويد، بولاية كنتاكي.

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وقالت شرطة مدينة لويزفيل بالولاية، في بيان لها، إنه جرت الدفع بعناصر من الشرطة ووحدات الحرس الوطني إلى سوق "دينو" للأغذية بالمدينة لإخلاء حشد كبير في موقف السيارات، قبل أن تتعرض القوات لإطلاق النار.

وأوضح رئيس شرطة لويزفيل ستيف كونراد أن عناصر والحرس الوطني ردوا بإطلاق النار، ما تسبب في سقوط قتيل بالمكان، من دون تفاصيل.