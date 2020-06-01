شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الجيش الليبي يستعيد مدينة الأصابعة ويقترب من غريان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 حققت قوات الجيش الوطني الليبي تقدما كبير اليوم الإثنين، 01/حزيران/2020، بعد معارك مع مليشيا الوفاق.

Advertisements وقالت مصادر ليبية إن الجيش تمكن من استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة من المليشيات والمرتزقة. وأكدت أن قوات الجيش واصلت مطاردة عناصر المليشيا والمرتزقة إلى حدود غريان. تفاصيل أوفى لاحقا..

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