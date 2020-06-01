- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الجيش الليبي يستعيد مدينة الأصابعة ويقترب من غريان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
حققت قوات الجيش الوطني الليبي تقدما كبير اليوم الإثنين، 01/حزيران/2020، بعد معارك مع مليشيا الوفاق.
وقالت مصادر ليبية إن الجيش تمكن من استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة من المليشيات والمرتزقة.
وأكدت أن قوات الجيش واصلت مطاردة عناصر المليشيا والمرتزقة إلى حدود غريان.
تفاصيل أوفى لاحقا..
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الجيش الليبي يستعيد مدينة الأصابعة ويقترب من غريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.