شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تعلن عن 3000 إصابة بكورونا في 24 ساعة في أعلى ارتفاع منذ شهرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت ايران الإثنين عن حوالى ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى ارتفاع يسجل منذ شهرين في البلاد.



وقال الناطق باسم وزارة الصحة سعيد نمقي في مقابلة متلفزة "يبدو أن الناس يظنون ان فيروس كورونا المستجد انتهى، لكنه ليس كذلك، ويمكن أن نشهد في أي لحظة ذروة (أخرى) خطيرة".

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