«أحياناً تؤدي للموت» .. الشرطة الأمريكية تواجه المتظاهرين بالقنابل الصوتية

لجأت الشرطة الأميركية إلى طرق عدة من بينها استخدام القنابل الصوتية، التي تعد أحد الأسلحة الفعالة في "إزعاج" المحتجين وإجبارهم على مغادرة أماكنهم.

واستخدمت الشرطة الأميركية القنابل الصوتية بشكل كثيف، خلال الاحتجاجات التي اجتاحت شوارع مدن عدة احتجاجا على مقتل رجل من أصول إفريقية على يد ضابط شرطة، في ولاية مينيسوتا قبل أسبوع.

وألقت شرطة مكافحة الشغب في مدينة مينابوليس في ولاية مينيسوتا، قنابل الصوت على المتظاهرين مع بدء سريان حظر التجول عند الساعة الثامنة مساء، وقد تكرر استخدم القنابل ضد المتظاهرين في أكثر من مدينة أميركية.

كما لم يقتصر استخدام القنابل الصوتية على الشرطة، بل هاجم عشرات الأشخاص مقر شبكة "سي إن إن" الإخبارية في مدينة أتلانتا، وألقوا قنبلة صوتية في ردهة المبنى حيث كان يعسكر رجال من الشرطة.

تعد القنبلة الصوتية، التي تم تطويرها في ستينيات القرن الماضي في الجيش البريطاني، أحد الأسلحة التي تستخدمها الشرطة والجيوش من أجل إصابة المتظاهرين بالصمم، أو حتى قتلهم.

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ويمكن أن تتسبب القنابل الصوتية في بعض الأحيان في فقدان مؤقت للبصر أو السمع، إذ ينتج عن انفجارها ضجيج بقوة تتراوح بين 160 و180 ديسيبل، وهو ما يفوق قدرة تحمل أذن الإنسان بكثير.

صمم وقتي

يؤدي انفجار القنبلة الصوتية إلى صمم وقتي لدى الضحية، فضلا عن تأثيرها على سوائل الأذن مما يؤدي إلى فقدان الإنسان لتوازنه، كما قد يؤدي الانفجار الارتجاجي لها في إصابات أخرى.

توثيق أكثر من 50 إصابة خطرة في عام 2015

ووفقا لتقرير صادر عن منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الدولية ، فقد تم توثيق أكثر من 50 إصابة خطرة في عام 2015 من جراء استخدام القنابل الصوتية، من بينها حروق شديدة بالجلد، وقد أدى بعضها إلى مقتل أشخاص.