شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب ترفض موازنة القومى للسكان: إما التجميد أو تفعيل دوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفضت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالى 2020/2021، والتى تقدر بـ57 مليون و967 ألف جنيه، مقابل 56 مليون جنيه و315 ألف العام المالى الجارى 2019/2020.

وقال النائب عبد الهادي القصبي، إن الأسباب التي سبق ودفعت اللجنة لرفض الموازنة السابقة للمجلس القومي للسكان مازالت قائمة، وقلنا مراراً وتكراراً أما تفعيل دوره لتنفيذ الاستراتيجية أو تجميده، قائلاً : " لا نعاتب أو نلوم إنما نتكامل لوضع حد لما يحدث، فلا يمكن الاستمرار بهذا الوضع".

وشدد القصبي، علي أهمية استقلال المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة بما يمكنه من أداء المهام المنوطة به مع منحه الصلاحيات اللازمة لذلك.

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من جانبه، قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والاسرة إن الوضع الحالي للمجلس القومي للسكان مخالف للدستور، ولا يستطيع القيام بدوره، قائلا : " الاسباب التي أدت رفض الموازنة السابقة لازالت قائمة".

وتقدر الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة الجديدة للمجلس القومي للسكان خلال العام المالي الجديد بـ46 مليون و500 ألف جنيه العام 2020/2021، مقابل 43 مليون و442 ألف جنيه العام الجارى، كما قدرت مُخصصات شراء السلع والخدمات بـ4 ملايين و282 ألف جنيه مقابل 2 مليون و720 ألف جنيه العام الجارى، أما الاستثمارات فقدرت بنحو 7 ملايين مقابل 10 ملايين العام الجارى بخفض قدره 3 ملايين جنيه.