بعد تعافيه.. محافظ الدقهلية يروي لـ"الخليج 365" أصعب لحظاته مع كورونا -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية – رامي محمود:

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، على ضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها محافظ الدقهلية لـ"الخليج 365"، أكد فيها على ضرورة تكاتف الجميع خلال الفترة المقبلة من أجل القضاء على الفيروس وعودة عجلة الإنتاج لطبيعتها.

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية طوال فترة الحجر الصحي وحتى تماثله للشفاء.

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وناشد المحافظ المواطنين بأهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتنفيذ التباعد الاجتماعي حرصا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ على رفضه التام لأي مظهر من مظاهر الاحتفال بعودته بعد شفائه التام من مرض كورونا، موجها شكره العميق لـ"أعضاء الجيش الأبيض من الأطقم الطبية وهيئات التمريض وجميع العاملين بالقطاع الطبي بالدقهلية وعلى مستوى الجمهورية"، مشيرًا إلى أنهم جميعًا يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة كورونا وتحقيق الشفاء للعديد من المرضى في مصر.

وبدأ محافظ الدقهلية ممارسة مهام عمله اليوم الاثنين، عقب انتهاء فترة العزل الصحي التي قضاها عقب الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.