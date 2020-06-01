- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قررت جامعة الأزهر، منع دخول أي فرد للحرم الجامعي سواء التابعين لها أو القادمين من الخارج دون ارتداء الكمامة.
وأكدت جامعة الأزهر، خلال منشور وصل الخليج 365 نسخة منه، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
وطالبت جامعة الأزهر، المسئولين وأفراد الأمن الإداري أو التابعين لشركة الخدمات الأمنية متابعة ذلك بدقة، وتنفيذه درءا للمسئولية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأزهر تقرر منع دخول الجامعة دون ارتداء الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.