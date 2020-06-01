محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، استهله بالترحيب بالدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية الذي انضم إلى الاجتماع اليوم بعد شفائه من فيروس "كورونا" المستجد، سائلاً الله أن يحفظ مصر وشعبها من هذا الوباء.
وأوضح رئيس الوزراء، أنه حتى يوم 31 مايو 2020 كانت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية هي أكبر ثلاث محافظات من حيث معدلات الإصابة بالفيروس، منوهاً إلى أن محافظة القاهرة شهدت ضغطاً كبيراً، حيث استحوذت وحدها على أكثر من 50% من أعداد المصابين.
وتابع: محافظات المنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية تأتي في الترتيب من حيث ارتفاع معدل الإصابات، إلا أنه رغم هذا التزايد الواضح في الأعداد بتلك المحافظات إلا أن الوضع لا يزال تحت السيطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضغط كبير بالقاهرة.. رئيس الوزراء: 3 محافظات استحوذت على 50% من إصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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