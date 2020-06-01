بالصور- رصف طريق جمال عبد الناصر في برج العرب غربي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:
انتهت مديرية الطرق والنقل في الإسكندرية، اليوم الاثنين، من أعمال رصف طريق جمال عبد الناصر بمركز ومدينة برج العرب غربي الإسكندرية.
ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إن جرى رصف طريق جمال عبد الناصر بدءا من صينية برج العرب وحتى أول طريق حسن علام.
وأضافت رئيس مدينة برج العرب، أن رصف الطريق يأتي طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ في إطار رفع كفاءة الطرق لتحقيق السيولة المرورية وسلامة المواطنين.
ومن جانبه، وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالاستفادة القصوى من فترة الحظر لسرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير بالكفاءة المطلوبة
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