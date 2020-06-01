هولندا تعيد فتح المطاعم والمقاهي بعد إغلاق دام 10 أسابيع لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - امستردام- (د ب ا):

بعد عشرة أسابيع من الاغلاق لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، سمحت هولندا اليوم الاثنين بإعادة فتح المطاعم والمتاحف ودور السينما.

وسمحت السلطات الهولندية بإعادة فتح المقاهي والمسارح وأماكن الجلوس على الشواطئ ولكن بشروط.

وقررت السلطات أن تستقبل أماكن تناول الطعام والمؤسسات الثقافية 30 شخصا في وقت واحد، وعليهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي لمسافة 1.5 متر.

وعلى جميع زوار الأماكن، وتشمل المتاحف والحانات، الحجز مقدما.

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وسوف يتعين على ركاب وسائل النقل العام ارتداء كمامات ابتداء من اليوم.

وتقوم الحكومة الهولندية بتخفيف الاجراءات التي تهدف لوقف تفشي فيروس كورونا.

وابتداء من الأول من يوليو المقبل، سوف يتم تخفيف القيود المتعلقة بالمطاعم والمقاهي والمؤسسات التجارية بصورة أكبر، حيث سوف يسمح لهم باستقبال ما يصل إلى مئة شخص.

وسجلت هولندا انخفاضا في حالات الإصابة الجديدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وسجلت هولندا حتى أمس الأحد 46442 حالة إصابة و 5956 حالة وفاة.