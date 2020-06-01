الكرملين: موسكو لم ولن تتدخل قط في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن موسكو لم ولن تتدخل قط فيما يحدث في الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
قال المتحدث الروسي للصحفيين "نحن نراقب عن كثب ما يحدث في الولايات المتحدة، ولكن ما يحدث هناك شأن داخلي لهذا البلد، لم نتدخل أبدًا في الشؤون الأمريكية ولن نتدخل".
وأضاف بيسكوف ردًا على طلب التعليق على تصريحات مستشارة الرئيسالأمريكي السابق، سوزان رايس: "مثل هذه التصريحات غير صحيحة وخاطئة، وبقدر ما نفهم، فإن مثل هذه التلميحات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعكس وجهة نظر واشنطن الرسمية.
وأعلنت مستشارة الرئيس الأمريكي السابقة للأمن القومي سوزان رايس، أن روسيا قد تكون وراء أعمال العنف خلال الاحتجاجات في الولايات المتحدة، ولم
ومنذ الخميس، خرج الآلاف من سكان العديد من المدن الأمريكية، إلى الشوارع، للتعبير عن غضبهم إزاء وحشية الشرطة والعنصرية في البلاد.
واندلعت اشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة بعد تجمهر عدد منهم في العديد من الولايات الأمريكية، احتجاجا على مقتل فلويد على يد شرطة مينيابوليس.
وتوفي فلويد، وهو رجل أسود، الأسبوع الماضي، بعد أن ثبته ضابط أبيض على الأرض تحت ركبته، ما أثار مظاهرات ضد وحشية الشرطة والتمييز العنصري في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
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