إيران: ننتظرعودة عالِم إيراني مسجون في الولايات المتحدة خلال أيام

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، أن العالِم سيروس أصغري، المسجون في الولايات المتحدة لاتهامه بسرقة أسرار صناعية، سيعود إلى إيران خلال أيام، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقال الناطق باسم الوزارة، عباس موسوي: "ملف الدكتور سيروس أصغري أغلق في أمريكا، وسيعود على الأرجح إلى البلاد خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة".

وأضاف: "سيتم ذلك في حال لم تظهر أية مشكلة أو عائق من الآن حتى ذلك الحين".

وفي نوفمبر، برئ أصغري، المتهم بسرقة أسرار صناعية خلال زيارة أكاديمية في أوهايو، لكنه بقي محجوزا هناك لأسباب قيل إنها تتعلق بقوانين الهجرة.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية الشهر الماضي أن أصغري التقط فيروس كورونا المستجد خلال فترة احتجازه.

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وقال أصغري في مارس لصحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن شرطة الهجرة الأمريكية أبقته في مركز احتجاز في لويزيانا، خال من المرافق الصحية الأساسية، ورفضت إعادته لطهران

رغم تبرئته.

وتتبادل كل من الولايات المتحدة وإيران احتجاز مواطنين من كلا البلدين، ودعت طهران مؤخرا إلى الإفراج عنهم بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

وسجن وأدين العديد من الإيرانيين منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015، وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

ودعت إيران، التي تحتجز على الأقل 5 أمريكيين، مؤخرا إلى تبادل شامل للسجناء مع الولايات المتحدة التي تحتجز 15 إيرانيا، وفق لائحة أعدتها فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية ومعلومات صحافية.