الصين: سنواجه المحاولات الأمريكية للإضرار بمصالحنا بكل حسم

هددت الصين باتخاذ إجراءات صارمة للرد على محاولات أمريكا الإضرار بمصالحها، وذلك على خلفية قرار واشنطن إنهاء المعاملة الخاصة لهونج كونج، واتخاذ تدابير ضد الطلاب والشركات الصينية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تشاو ليجيان للصحفيين، اليوم الإثنين: "كلا البلدين يستفيدان من التعاونالثنائي، لكن بكين ستدافع بكل حزم عن أمنها ومصالحها التنموية".
وكان البرلمان الصيني قد وافق الأسبوع الماضي على مشروع قانون الأمن لهونج كونج للحد من التحريض والانفصال والإرهاب والتدخل الخارجي، وتصر السلطات في بكين وهونجكونج على أن التشريع لن يستهدف سوى عدد صغير من "مثيري الشغب" الذين يهددون أمن الصين القومي، الأمر الذي أثار غضب الولايات المتحدة وبعض من الدول.
إذ هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الصين حال تطبيقها قانون الأمن القومي في هونج كونج الهادف إلى "منع انفصال" المدينة.
كما طالب الاتحاد الأوروبي الصين باحترام الحكم الذاتي في هونج كونج.
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