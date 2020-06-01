إلغاء سباق اليابان للدراجات النارية بسبب كورونا

انضمت جائزة اليابان الكبرى للدراجات النارية، إلى السباقات التي ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي، اليوم الإثنين.
وقال الاتحاد الدولي للدراجات النارية في بيان، إن "وباء كورونا الحالي أجبرنا على إلغاء الحدث الذي كان من المقرر إقامته بين 16و18 أكتوبر على حلبة توين رينج بي في موتيجي" باليابان ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وستكون هذه المرة الأولى منذ عام 1986، التي تغيب فيها جائزة اليابان عن روزنامة بطولة العالم للدراجات النارية، ما يشكلضربة للبطولة، لا سيما أنها تضم ثلاثة فرق كبيرة من اليابان، هي هوندا، وياماها، وسوزوكي، بحسب ما أفاد كارميلو إزبيليتا، الرئيس التنفيذي لشركة "دورنا سبورتس"، المروجة لبطولة العالم.
ويأتي الإعلان عن إلغاء جائزة اليابان، بعد أربعة أيام فقط من قرار مماثل بشأن جائزتي المملكة المتحدة وأستراليا، اللتين كانتا مقررتين في الأسبوع الأخير من أغسطس و25 أكتوبر تواليا.
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