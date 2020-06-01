بوتين يوجه الحكومة بتوسيع قائمة القطاعات الاقتصادية المتضررة من كورونا

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، الحكومة الروسية بتوسيع قائمة القطاعات الاقتصادية المتضررة من كورونا، لتضم نقل الركاب بواسطة السكك الحديدية والنقل المائي الداخلي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وجاء ذلك بحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للكرملين اليوم، ويتوجب على الحكومة تنفيذ التعليمات بحلول 10يونيو الجاري.
وتقوم الحكومة بتحديد قائمة بالقطاعات الاقتصادية المتضررة من أجل تخصيص دعم مالي حكومي لها بسبب الجائحة وإجراءات العزل التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.
كذلك أوعز الرئيس الروسي للحكومة بصرف مبلغ قدره 60.5 مليار روبل (نحو864 مليون دولار) لشركة السكك الحديدية الروسية لتمويل مشاريع تنفذها الشركة.
ووفقا للبيان فإن 30 مليار روبل من هذا المبلغ كان من المفترض أن تتسلمها الشركة الروسية العام القادم، إلا أنه بحسب التعليمات الجديدة ستتسلمها العام الجاري.
وسيتم تخصيص الأموال (60.5 مليار روبل) من صندوق الرفاه الوطني، وهو صندوق تراكم فيه الحكومة الأموال خلال ازدهار أسعار النفط لتكون سندا في زمن الأزمات.
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