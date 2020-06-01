اخبار العالم

بوتين يوجه الحكومة بتوسيع قائمة القطاعات الاقتصادية المتضررة من كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، الحكومة الروسية بتوسيع قائمة القطاعات الاقتصادية المتضررة من ، لتضم نقل الركاب بواسطة السكك الحديدية والنقل المائي الداخلي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 وجاء ذلك بحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للكرملين اليوم، ويتوجب على الحكومة تنفيذ التعليمات بحلول 10

يونيو الجاري.

وتقوم الحكومة بتحديد قائمة بالقطاعات الاقتصادية المتضررة من أجل تخصيص دعم مالي حكومي لها بسبب الجائحة وإجراءات العزل التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

Advertisements

كذلك أوعز الرئيس الروسي للحكومة بصرف مبلغ قدره 60.5 مليار روبل (نحو

864 مليون دولار) لشركة السكك الحديدية الروسية لتمويل مشاريع تنفذها الشركة.

ووفقا للبيان فإن 30 مليار روبل من هذا المبلغ كان من المفترض أن تتسلمها الشركة الروسية العام القادم، إلا أنه بحسب التعليمات الجديدة ستتسلمها العام الجاري.

وسيتم تخصيص الأموال (60.5 مليار روبل) من صندوق الرفاه الوطني، وهو صندوق تراكم فيه الحكومة الأموال خلال ازدهار أسعار النفط لتكون سندا في زمن الأزمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يوجه الحكومة بتوسيع قائمة القطاعات الاقتصادية المتضررة من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا