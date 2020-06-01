تركيا تُعيد فتح المطاعم والمتنزهات وإلغاء قيود السفر المفروضة

تعيد الحكومة التركية فتح المطاعم والمقاهي والمتنزهات، اليوم الإثنين، إضافة إلى إلغاء قيود السفر بين المدن، مع تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وتخفف حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ أسابيع القيود بالتدريج، إذ تقول السلطات حاليًا إن الفيروس بات تحت السيطرة.
وتتأهب المطاعم والمقاهي ومراكز اللياقة البدنية ومراكز السباحة والشواطئ والمتنزهات والمكتباتوالمتاحف لاستئناف أنشطتها اليوم الاثنين.
كما ستعيد مراكز رعاية الأطفال والحضانات فتح أبوابها، لكن القيود على حركة الأفراد فوق سن 65 عامًا ودون الثامنة عشرة ستظل قائمة.
وسجلت تركيا أكثر من 4500 وفاة و160 ألف إصابة بفيروس كورونا.
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