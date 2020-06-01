الإمارات: ضم إسرائيل لأي أراضٍٍٍٍٍٍِ فلسطينية انتكاسة خطيرة لعملية السلام

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وأضاف عبر ”تويتر“: ”أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب سيكون انتكاسة خطيرة لعملية السلام“.
واعتبر أن ذلك ”يقوض حق تقرير المصير للفلسطينيين ويشكل رفضا للتوافق الدولي والعربي نحو الاستقرار والسلام“.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت الأحد من أن ضم “إسرائيل” مناطق فلسطينية سيؤدي إلى اندلاع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال المبعوث الأممي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف -في تقرير من المقرر تقديمه إلى اجتماع دولي يعقد الثلاثاء عبر دائرة تلفزيونية- إنه يجب على جميع الأطراف الحفاظ على احتمالات حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.
وأضاف أن أي تحرك إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، أو أي انسحاب فلسطيني من الاتفاقات الثنائية سيغير الديناميكيات المحلية، وسيؤدي على الأرجح إلى اندلاع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة وغزة.
يأتي ذلك في وقت قال فيه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن السلطة الفلسطينية تعمل بشكل حثيث على حشد أكبر دعم ممكن لموقفها المضاد لخطة الضم الإسرائيلية.
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