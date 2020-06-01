كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عودة الحياة لعاصمة الفلبين رغم استمرار تهديد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد ملايين الأشخاص إلى العمل في مانيلا، عاصمة الفلبين، اليوم الاثنين، حيث تم تخفيف أحد أقسى وأطول عمليات إغلاق لفيروس كورونا المستجد في العالم للمساعدة على إنعاش اقتصاد تضرر من الإغلاق.

سمحت السلطات لوسائل النقل العام مثل القطارات والحافلات المكوكية بالعمل في مانيلا ولكن على نطاق محدود، مما أجبر الركاب على الانتظار في طوابير طويلة لساعات، وترك مئات العمال عالقين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال ستيفن جون كابوساو، الذي سار عدة كيلومترات في أول يوم عمل له بعد أن احتجز في منزله لمدة 11 أسبوعًا: "ولا بد لي من العودة إلى العمل".

وأضاف "كابوساو"، 24 سنة، مخطط صيانة في شركة طيران، أن حاجته لكسب لقمة العيش فاقت خوفه من الفيروس، موضحًا: "الخوف من الإصابة بالفيروس سيكون موجودًا دائمًا."

مع ثالث أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس وثاني أعلى حصيلة رسمية للوفيات في جنوب شرق آسيا، سمحت الفلبين أيضًا بإعادة فتح المزيد من الشركات، ويمكن للناس الآن مغادرة منازلهم بدون تصاريح حكومية.

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كانت الإجراءات من بين أكثر الإجراءات صرامة في العالم، على قدم المساواة مع تلك الخاصة بمدينة ووهان الصينية ، حيث ظهر الفيروس التاجي لأول مرة، وأكثر صرامة من القيود في ذروة العدوى في إيطاليا وإسبانيا، مما أدى إلى توقف الاقتصاد فجأة.

تم تخفيف عمليات الإغلاق في المدن الصغيرة خارج منطقة مانيلا في وقت سابق.

وبتخفيف الإجراءات، سعى الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى السير في خط رفيع بين حماية أكثر من 107 مليون شخص في البلاد وإحياء الاقتصاد الذي يواجه أكبر انكماش له منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سانتو توماس، دنيس كوروناسون لـ ABS-CBN News: "هذه أكبر مغامرة له حتى الآن لأنه مهما حدث، فهي عليه".

جاء قرار تخفيف القيود بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس، والتي يعزوها المسؤولون الصحيون إلى زيادة الاختبارات وإزالة تراكم الاختبارات.

وقالت وزارة الصحة، إن الفلبين سجلت 552 إصابة أخرى بالفيروس وثلاث وفيات أخرى اليوم الاثنين، مما رفع حصيلة الحالات المؤكدة إلى 18638 حالة وفاة و 960 حالة وفاة معظمها في منطقة مانيلا.