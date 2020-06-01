كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الكرملين: بوتين "يدعم الحوار" بعد اقتراح ترامب لحضور قمة السبع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه بحاجة إلى رؤية المزيد من التفاصيل قبل الرد على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوة روسيا لحضور قمة مجموعة الدول السبع، لكن الرئيس فلاديمير بوتين أيد الحوار بشأن هذه المسألة، وفقا لما اوردته "رويترز".

وقال ترامب يوم السبت إنه سيؤجل قمة مجموعة السبع التي كان يأمل في عقدها الشهر المقبل حتى سبتمبر أو بعد ذلك، وتوسيع قائمة المدعوين لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه ليس من الواضح ما إذا كان الاقتراح رسميًا، موضحا إن موسكو بحاجة إلى معرفة المزيد عن القمة المقترحة بما في ذلك ما قد يكون مدرجًا في جدول الأعمال والشكل قبل الرد.

