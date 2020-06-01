كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر احتجاجات في نيوزيلندا على وفاة جورج فلويد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتج الآلاف من المواطنين في نيوزيلندا في مسيرة سلمية، اليوم الاثنين، وهم يهتفون "قضية الحياة السوداء" تضامنا مع جورج فلويد، وهو أمريكي أسود توفي في حجز الشرطة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

في العاصمة ويلينجتون، سار أكثر من 100 شخص من مبنى البرلمان النيوزيلندي إلى السفارة الأمريكية، وهم يهتفون "قضية الحياة السوداء"، كما أوردت وكالة "رويترز".

جلس المتظاهرون في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا على الطريق بعد مسيرتهم السلمية حيث رفعوا قبضاتهم المشددة في علامة على الوحدة والتضامن والقوة السوداء.

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين خارج القنصلية الأمريكية في أوكلاند يحملون ملصقات كتب عليها "العدالة لجورج فلويد" و"هل نحن التالي؟".

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كان الحدث جزءًا من عدد من الاحتجاجات حول العالم، من لندن وبرلين إلى أستراليا وهولندا، بعد أن أظهر مقطع فيديو ضابط شرطة مينيابوليس أبيض يركع على عنق فلويد لما يقرب من تسع دقائق قبل وفاته يوم الاثنين الماضي.

أثار الحادث غضب الولايات المتحدة في خضم حملة رئاسية استقطابية وتم إصدارها مؤخرًا من أوامر صارمة بالبقاء في المنزل خلال جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في طرد الملايين من العمل.

كما يجري التخطيط للاحتجاجات على ضوء الشموع في ويلينجتون مساء الاثنين.

عبر بحر تاسمان في أستراليا، من المتوقع المظاهرات مساء الثلاثاء.

وفي بريد إلكتروني إلى المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في أستراليا، قالت القنصلية الأمريكية، إن مكاتبها في مدينة سيدني ستغلق في وقت مبكر من يوم الثلاثاء نتيجة لذلك. وأن الشرطة تتوقع المتظاهرين المعاكسين.