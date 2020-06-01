كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يسقط طائرات حوثية مسيرة باتجاه خميس مشيط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، أن قواته أسقطت طائرتين من دون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

واعترض وأسقط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق طائرات مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران، باتجاه مدينة نجران السعودية.

وكانت قيادة القوات المشتركة لـتحالف دعم الشرعية في اليمن قالت: "قوات التحالف المشتركة تعترض وتسقط طائرات بدون طيار مسيّرة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة"، وفق ما ذكرت وكالة واس.

وتواصل المليشيا الحوثية، انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار، واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

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وتمثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار، انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد.

وأعلن التحالف العربي، في التاسع من أبريل الماضي عن وقف لإطلاق النار، إلى أن المالكي أكد أنه "لم يكن هناك أي استجابة من قبل المليشيا الحوثية"، مشيرا إلى أن مجموع الانتهاكات الحوثية بلغ أكثر من 4455 خرقا، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وكذلك الصواريخ الباليستية.

وقد شدد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف "باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية، لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".