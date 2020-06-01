كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين: واشنطن "مدمنة على الانسحاب" بعد القرار بشأن منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت السلطات في الصين، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة "مدمنة على الانسحاب" بعد قرار أمريكي بمغادرة منظمة الصحة العالمية، وقالت، إن الانسحاب يكشف عن متابعة لسياسات القوة والانفرادية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يومي، إن المجتمع الدولي يختلف مع ما وصفه بالسلوك الأناني للولايات المتحدة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "تشاو": "أصبحت الولايات المتحدة مدمنة على ترك الجماعات وإلغاء المعاهدات".

وأردف "تشاو"، أن الصين تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم السياسي والتمويل لمنظمة الصحة العالمية.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستقطع علاقاتها مع منظمة الصحة العالمية، متهمة وكالة الأمم المتحدة بأن تصبح دمية في يد الصين.

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ونفت منظمة الصحة العالمية تأكيدات "ترامب" بأنها شجعت "التضليل" الصيني بشأن الفيروس.

جاء قرار "ترامب" بعد تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج بمنح ملياري دولار لمنظمة الصحة العالمية على مدى العامين المقبلين للمساعدة في مكافحة الفيروس التاجي الجديد الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وحث الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة يوم السبت على إعادة النظر في قرارها.

يأتي قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرا لها وسط توتر متزايد بين الولايات المتحدة والصين بشأن تفشي فيروسات كورونا.

منذ توليه منصبه، شكك "ترامب" في قيمة الأمم المتحدة وسخر من أهمية التعددية لأنه يركز على أجندة "أمريكا أولاً".

وقد انسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والوكالة الثقافية التابعة للأمم المتحدة اليونسكو، واتفاقية عالمية للتصدي لتغير المناخ، والاتفاق النووي الإيراني، وعارض معاهدة الهجرة الخاصة بالأمم المتحدة.