كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تسجل 333 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت سلطات الصحة العامة في ألمانيا، اليوم الإثنين، بأنه تم تحديد 333 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

تم الإبلاغ عن 11 حالة وفاة خلال تلك الفترة، وفقًا لمعهد روبرت كوخ (RKI)، المعهد الألماني لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقد أصيب 181،815 شخصًا على الأقل بالفيروس في ألمانيا، توفي 8.511 منهم، وفقًا لـ RKI.

وعلي صعيد اخر، أبلغت روسيا، الأحد، عن 9268 حالة إصابة جديدة بكورونا، مما رفع العدد الوطني إلى 405843، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وقال المسؤولون إنه توفي 138 شخصًا بسبب COVID-19، مرض الجهاز التنفسي الذي سببه الفيروس الجديد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد القتلى في جميع أنحاء البلاد إلى 4693.