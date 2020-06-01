كتب هاني نصر العربي في الاثنين 1 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر سياسي أمريكي يكشف سبب تصاعد الأحداث بواشنطن وتأثيرها على ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضاع مختلفة تواجهها الولايات المتحدة، فلأول مرة تشهد الولايات المتحدة تظاهرات وأعمال شغب ضد الشرطة، وهو ماسيضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مأزق، خاصة مع استمرار جائحة كورونا ، التي لا تزال تقتل وتصيب عشرات الآلاف من الأمريكيين.



وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعةجوروج تاون، أدموند غريب، أن الولايات المتحدة دولة مختلفة لانها مبنية بصورة أساسية على المهاجرين من أعراق وأجناس مختلفة، ونجحت في تحقيق الكثير من الطموحات والأحلام لهولاء المهاجرين الذين باتو يشعرون بأنهم مواطنين فيها وليسوا غرباء، خاصة في القرن الماضي، لذا بات الكثير يؤمن بالحلم الأمريكي ويرغب بالهجرة لأمريكا.



عدة أسباب لتصاعد الأحداث بأمريكا

وأشار إلى أنه رغم ذلك، فأمريكا تواجه الكثير من الأزمات الصحية خاصة مع موجة كورونا، فهناك آلاف الوفيات وعشرات الآلاف من المصابين، كما ظهر تباطؤ من قبل المسئولين في التعامل مع التحديات، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والمالية، وهناك تفاوت طبقي وعرقي، رغم حدوث تغيرات كبيرة بشأن حقوقهم وأوضاعهم منذ حركة الحقوق المدنية التي قادها القس مارتن لوثر كينج، وبعدها وصل عدد كبير من الشخصيات الأمريكية ذات أصل أفريقي وصلت لمناصب مهمة في الدولة والشركات الكبرى والمؤسسات العلمية وغير ذلك، ولكن لا يزال هناك تفاوت حقيقي بين الأفارقة الأمريكيين، خاصة هؤلاء الذين يعيشيون في مناطق فقيرة وبين السكان الأفارقة، فمثلا المدينة التي انفجرت بها الأزمة، بعد قتل أحد رجال الشرطة لشخص أفريقي عبر وضع ركبته على رقبته لأكثر من 6 دقائق، ما تسبب في وفاته، وهوما أدى إلى غضب كبير وتظاهرات من قبل القوميات والاعراقالمختلفة.



وذكر أن الحادثة كان لها تأثير خاص على الافارقة الامريكيين، بسبب وقوع عدة حوادث مماثلة وتبريرها من قبل الشرطة الامريكية، خلال العقديسن الماضين، لذلك ظهرت حركات مناهضة للعنصرية تدعى "حياة السود مهمة"وغيرها من الحركات التي طالبت بالمساواة ةمحاسبة المعتدين، ولذلك كان الغضب شديدا تلك المرة، وظهر ذلك جليا في عمليات الشغب.



تفاوتات كبرى بين السودوالبيض بمينابوليس أدت للاحتجاجات

وأشار إلى أن مدينة مينابوليس التي شهدت الاحتجاجات، هي ولاية ليبرالية،تم بها انتخاب أول نائبة مسلمة بالحزب الديمقراطي، كما انتخبت النائبة إلهان عمر، وهي أفريقية من أصول صومالية، وكذيك وزير العدل فهو من أصول أفريقية ومسلم، وكذلك رؤساء البلديات، وهذا يعني حدوث تقم كبير في الحقوق والحريات، ولكن في مقابل ذلك فان متوسط دخل الأسر البيضاء في تلك الولاية حوالي 85 ألف دولارسنويا، مقابل 38ألف دولار للأسر السوداء، كما أن 70 % من البيض لديهم قدرة على شراء منازل، مقابل 30 % فقط من الأفارقة ممن لديهم القدرة على ذلك، بالإضافة إلى تعامل الشرطة السيء مع السود بطريقة سيئة ونسبتهم أكبر بين الأفارقة الأمرييكين، وذلك ينطبق على عدد الموجودين داخل السجون والموقوفين والقتلي، وذلك كله يؤكدوجود تمييز وعنصرية، وهوما كله أدى إلى انفجار الوضع ووقوع الأحداث الحالية.

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وقال إن تلك الاحتجاجات تتزامن مع عدة أزمات مالية وصحية واقتصادية وتربوية وثقافية تتواجهها أمريكا، ووجود حالة استقطاب سياسي حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين، وأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومعارضيه، الى جانب اعتماد 40 مليون أمريكي على الحكومة في الدعم المالي بسبب تأثرهم من جائحة كورونا واحتمالية توقف ذلك الدعم اذا لم تعود حركة الاقتصاد من جديد.



وأكان ذلك الوضع يحتاج لإعادة النظر في السياسات والدعم المقدم للأمريكيين الأفارقة، على مستوى الولايات والحكومة المركزية الاتحادية الأمريكية.



تأثير الاضطرابات على الوضع السياسي بأمريكا

وشدد المحلل السياسي الأمريكي على أن الكثيرمن الأمور ستعتمد على نتائج الانتخابات المقبلة، والطريقة التي سيتباها ترامب في عهده الثاني إذا فاز، أو البرامج التي سينفذها منافسه الديمقراطي اذا فاز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.



وبين أن تلك الأحداث سيكون لها تاثيرها على الانتخابات، وستحدث صراعات كبيرة بين أنصار ترامب الذين يدعمونه بنسبة 100% ويتبنون أفكاره، ومعارضيه، وتلك الأحداث وكيفية التعامل معها ستؤثر على الأنمر، واذا استمر اعمال العنف وعمليات السلب والنهب واحراق المتاجر ستدفع ترامب لتبني سياسة متشددة وقد يسير الشرطة والحرس الوطنب ويحولهم لقوات فيدرالية لانكل ولاية لها حرسها الوطني، اويأمرباستخدام القوة المسلحة اذا استدعى الأمر، مشيرا أن ذلك سيؤثر على طريقة نظر أصحاب الأراء المتوسطة والحيادية على رؤيتهم نحو الرئيس المقبل للبلاد.



ونوه إلى أن الأمريكيين إذا رأوا أن يساهم في تعزيز الانقسامات وزيادة العنف، فيساهم ذلك في تراجع شعبيته، موضحا أن هناك معركة الآن سياسية وصراع حاد وحرب كلامية خلال الأشهر المقبلة وسيعتمد الكثير على الأحداث والقرارات التي يتخذها وهذا قد يساعد ترامب خلال الانتخابات المقبلة، أما استمرارها وعدم قدرته على السيطرة عليها فيساعد منافسه على الفوز.

