حصيلة قياسية للمتعافين من كورونا تخفض الحالات النشطة إلى أدنى المستويات

كشفت وزارة الصحة، صباح اليوم الاثنين، مستجدات الحصيلة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، التي تميزت على الخصوص بتسجيل عدد قياسي في حالات الشفاء، وتراجع عدد الحالات قيد العلاج إلى أدنى المستويات، منذ منتصف شهر أبريل الماضي.

وأضافت الوزارة ذاتها، عبر بوابتها الرمسية، أن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب ارتفع إلى 5754 حالة، بعد تسجيل 295 حالة شفاء جديدة، وهي أكبر حصيلة يومية، منذ بدء الأزمة، لتقفز نسبة التعافي إلى 73.6 في المائة.

وفي المقابل، سجلت 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس في عموم المملكة خلال 16 ساعة الأخيرة، توزعت بين 6 حالات جديدة في الدارالبيضاء- سطات، و4 حالات في طنجة- تطون- الحسيمة، وحالتان في مراكش- آسفي.

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وبذلك، سجل عدد الحالات النشطة بين المصابين بكورونا أدنى مستوى له، منذ 15 أبريل الماضي، حيث تناقص إجمالي هذه الحالات بـ283 حالة، بين مساء أمس الأحد، واليوم، ليستقر العدد في 1860 حالة بعموم جهات المملكة، واستقر عدد الوفيات في 205 حالة، بعد عدم تسجيل أية حالة، خلال الـ16 ساعة الماضية، كما استقرت نسبة الفتك في 2.6 في المائة.

وعن عدد الاختبارات، التي تم إجراؤها، كشفت وزارة الصحة، على بوابتها الرسمية، الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أنه بلغ 2016 ألف تحليل، منها 7046 تحليلا تم إجراؤه خلال 16 ساعة الأخيرة، جاءت نتائج 7034 سلبية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.