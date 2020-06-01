أمن السلطة يداهم منازل ويعتقل أستاذا وطالبا جامعيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصلت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، حملات الاعتقال السياسي وملاحقة المواطنين على خلفية انتمائهم أو آرائهم، بحسب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين.
فبالتزامن مع اقتحامات الاحتلال لمدينة الخليل واعتقال مواطنين، داهم جهاز الأمن الوقائي بلدة تفوح واقتحم عددا من المنازل، حيث اعتقل الاستاذ عيسى خمايسه، بينما فشل في اعتقال الشاب محمد طرده الذي لم يكن موجودا في منزله لحظة اقتحامه وترويع ساكنيه.
وفي مدينة نابلس اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب في كلية الآداب بجامعة النجاح مجاهد عاشور، من مكان عمله دون سابق إنذار، علما بأنه أسير محرر من سجون الاحتلال ومعتقل سياسي سابق وأحد نشطاء الكتلة الإسلامية.
كما استدعت أجهزة أمن السلطة النشطاء جهاد عبدو والدكتور عز الدين زغول، ونسيم القيسية، في وقت تواصل فيه اعتقال الناشط الحقوقي جاسر جاسر منذ 3 أيام.
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