كورونا في رهط: إحالة معلمين وطلاب للحجر الصحي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت مصادر محلية في مدينة رهط بمنطقة النقب، اليوم الاثنين، أنه جرى إحالة عدد من المعلمين والطلاب إلى الحجر الصحي، إثر تسجيل إصابة معلم مدرسة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وقال عضو بلدية رهط، سليمان العتايقة، لمراسل "عرب 48"، رأفت أبو عايش، إن "المعلومات المتوفرة، لغاية اللحظة، أفادت بأن معلما في مدرسة النور الثانوية أصيب بعدوى الكورونا، وتم نقل الطاقم التدريسي من المدرسة إلى الحجر الصحي، والتوجه هو لإجراء فحوصات لجميع المتواجدين في المدرسة خلال اليوم".
وتوجه "عرب 48" إلى مسؤول ملف التربية والتعليم في بلدية رهط، د. علي الهزيل، فأشار إلى عدم وجود معلومات دقيقة حتى اللحظة، وأكد أنه سيقوم بالتواصل، خلال اليوم، لحتلنة الجمهور.
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